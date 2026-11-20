Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Kanarya'da transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Mason Greenwood için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. ATLETICO MADRID HAREKETE GEÇECEK El Gol Digital'in haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istiyor. Alex Baena ve ve Ademola Lookman'a olan ilginin ardından Atletico Madrid, İngiliz oyuncu için harekete geçecek. SADECE ATLETICO DEĞİL Madrid ekibinin yanı sıra Serie A ekibi Napoli'nin gözlemcilerinin Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yakından takip ettiği belirtildi. Atletico Madrid ve Napoli'nin dışında 25 yaşındaki kanat oyuncusuna Avrupa'nın genelinde ilginin artmaya devam ettiği aktarıldı. FENERBAHÇE'DEN KARAR! Fenerbahçe'nin, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Mason Greenwood'u ocak ayında göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Kanarya, 25 yaşındaki futbolcuyu Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer etmişti. PERFORMANSI Bu sezon sarı-lacivertli formayı 20 kez terleten Greenwood, 10 gol-4 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.