Fenerbahçe'de hesapları değiştirecek haber!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Mason Greenwood için hesapları değiştirecek talipler çıktı. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 20.11.2026 20:21