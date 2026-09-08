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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma'yı İstanbul'da konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisi sonrası oluşan durumu SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 07.09.2026 23:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:10