Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Ahmet Çakar: F.Bahçe, Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, maalesef okyanusu geçip derede boğulabilecekleri bir yanlışa imza attılar. Bu sene takıma gelenler, yeni transferler ekonomik şartlar dahilinde çok başarılı. Ama Talisca'nın gönderilmesi hem stratejik bir hata hem de verilmiş hayati bir açık. Peki Talisca kimdir? Geçen sene birçok maçı kurtarmış, bu sezon da iki aydır takımın en iyisi. Kötü de oynasa, yorulsa da bir ara pas ya da şutla golü yaratabiliyor. Peki şimdi ne oldu? O mevkide oynayabilecek, gerçek anlamda yaratıcılık sunabilecek yegane oyuncu Asensio. O da sakat! Ne zaman döner bilmiyoruz. Döndükten sonra sakatlanırsa ne olur, bilmiyoruz.