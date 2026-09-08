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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma'yı İstanbul'da konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisi sonrası oluşan durumu SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 07.09.2026 23:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:10
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Fenerbahçe, Roma ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın dev maç öncesi gündemini SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk mercek altına aldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son değerlendirmeler…

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Murat Özbostan: Fenerbahçe'nin 4 haftada aldığı 2 yenilginin ardından Roma maçı İsmail Kartal için ne ifade ediyor? Bu maç bir çıkış kapısı mı, yoksa Kartal açısından ciddi bir sınav mı?

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Bülent Timurlenk: Kartal, ne Italiano kadar derbiye hazırlanmış ne de oyunun gidişatını analiz edebildi. Şimdi karşısında lige fırtına gibi giren kurt hoca Gasperini yönetimindeki Roma var. Üstelik iki maç ceza alan Guendouzi de yok. Kartal, derbide unuttuğu İsmail'e şans vermek zorunda.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

"GASPERINI AFFETMEZ"

Bülent Timurlenk: Derbinin ilk yarısında inisiyatif alıp sağ kanattan merkeze gelip hücumları yönlendiren Greenwood'u bu kez forvet arkasında başlatıp elbette İrfan'a değil Nene'ye sağda şans tanımalı. Kerem'in bu görüntüsü Oğuz'u kesmeye yetmez. Roma'nın Malen ve Dybala'lı hücum hattı kadar, korner ve serbest vuruşlarda etkili kafa vurabilen Mancini ve Hermoso gibi stoperleri var. Derbide orta sahayı kaybederken kayıtsız kalan Kartal'ı benzer bir gaflet içinde olursa Gasperini affetmez, aynı vatandaşı Italiano gibi...

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Levent Tüzemen: Derbiye Beşiktaş, deplasmanda oynamasına rağmen kafaca F.Bahçe'den çok daha iyi hazırlanmış. Sahanın her yerine basıp metrekare usulü savunma yaptılar, ön alan baskısıyla da rakibe pozisyon vermemeye özen gösterdiler. İsmail Kartal'ın ne yazık ki Beşiktaş'ı yeterince izlemediğine tanık oldum. Birçok Avrupa maçında akıllı savunma yapan F.Bahçe'nin derbide bu anlayıştan vazgeçmesi, yenilgiyi getirdi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

"KAYBEDERSE TAŞLAR YERİNDEN OYNAR"

Levent Tüzemen: Roma çok formda çünkü ligde üçte üç yaptılar ve 10 gol attılar. Eğer F.Bahçe, evinde Roma'ya kaybederse taşlar yerinden oynar. Başkan Aziz Yıldırım'ın maçtan sonra, "Bu takım daha çok çalışmalı" söylemi, bence İsmail Kartal'ın takımı iyi çalıştırmadığının bir açıklamasıdır. Bir bakıma İsmail hoca, elindeki gövdeli kadroyu yönetemiyor. Yıldız oyuncularla arasında ciddi bir iletişim problemi var. Çok yabancının olduğu bir yerde eğer bir teknik adamın yabancı dili yoksa, sadece tercüman aracılığıyla bu iletişimi sağlayamazsınız.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Levent Tüzemen: Aziz Başkan da İsmail hocaya fazla yüklenmemeli çünkü kendisinin taleplerine Aykut Kocaman karşı çıkmıştı, Aziz Başkan da kendisini dinleyecek olan İsmail Kartal'ı hoca olarak seçti. Ne ekersen, onu biçersin!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Ahmet Çakar: F.Bahçe, Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal, maalesef okyanusu geçip derede boğulabilecekleri bir yanlışa imza attılar. Bu sene takıma gelenler, yeni transferler ekonomik şartlar dahilinde çok başarılı. Ama Talisca'nın gönderilmesi hem stratejik bir hata hem de verilmiş hayati bir açık. Peki Talisca kimdir? Geçen sene birçok maçı kurtarmış, bu sezon da iki aydır takımın en iyisi. Kötü de oynasa, yorulsa da bir ara pas ya da şutla golü yaratabiliyor. Peki şimdi ne oldu? O mevkide oynayabilecek, gerçek anlamda yaratıcılık sunabilecek yegane oyuncu Asensio. O da sakat! Ne zaman döner bilmiyoruz. Döndükten sonra sakatlanırsa ne olur, bilmiyoruz.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

"HER KAYIPTA REAKSİYONLAR BAŞLAYACAK"

Ahmet Çakar: Bundan sonra gelebilecek her başarısız sonuçta hem taraftar hem de spor kamuoyu, Talisca üzerinden yapılmış stratejik hatayı gündeme getirecekler. Üstelik Talisca, gönderildiği için çok üzgün ve kızgın. Bunu sosyal medya paylaşımlarından rahatlıkla görebiliyoruz. Bundan sonra hem İsmail Kartal hem de Aziz Yıldırım için her kayıpta reaksiyonlar başlayacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

Ömer Üründül: G.Saray için söylediğim örnek, F.Bahçe için de geçerli. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların büyük çoğunluğu güçlü rakipler. Roma da çok formda. Öncelikle kompakt bir oyun oynamak lazım. Bilhassa çok formda olan Malen'in arkaya sinsi kaçışlarına dikkat edilmeli.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a Roma maçı uyarısı! ‘Kaybederse taşlar yerinden oynar’

"İSMAİL KARTAL İÇİN SIKINTI OLUR"

Ömer Üründül: F.Bahçe'deki en büyük problem, günümüz futbolunun istediği güçte bir 10 numaranın olmayışı. Greenwood'un da savunmaya yardım etmediğini göz önüne aldığımızda F.Bahçe, ne yazık ki bilhassa güçlü takımlar karşısında top rakipteyken eksik kalıyor. Beşiktaş derbisi de en canlı örnek. Şampiyonlar Ligi'nde zaten çok büyük bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Ama ligde eğer seri galibiyetlerle iddia sürmezse, İsmail Kartal için sıkıntı olur.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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