Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe'de gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın Marco Asensio ile ilgili kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 17:18