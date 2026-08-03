Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçta kazanarak rakibi karşısında avantajı ele geçirmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği aktarıldı. EDERSON KALEDE TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaleyi Ederson'un koruyacağı öğrenildi. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Jayden Oosterwolde'nin olacağı belirtildi. Fenerbahçe'de stoper tandemini Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin oluşturacağı vurgulandı. ORTA SAHA KURGUSU Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın orta sahanın merkezini Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'ten oluşturacağı kaydedildi. On numara bölgesinde ise Marco Asensio'nun şans bulmasının beklendiği ifade edildi. KANATLAR BELLİ OLDU Fenerbahçe'de sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesinin planlandığı belirtildi. İsmail Kartal'ın ileri uçta ise Anderson Talisca'ya şans vermeyi düşündüğü aktarıldı.