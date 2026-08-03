Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe'de gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın Marco Asensio ile ilgili kararı belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 17:18
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk edecek.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Sarı-lacivertliler, ilk maçta kazanarak rakibi karşısında avantajı ele geçirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçında sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği aktarıldı.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

EDERSON KALEDE

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de kaleyi Ederson'un koruyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Jayden Oosterwolde'nin olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

Fenerbahçe'de stoper tandemini Milan Skriniar ile Nathan Ake'nin oluşturacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

ORTA SAHA KURGUSU

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın orta sahanın merkezini Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'ten oluşturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

On numara bölgesinde ise Marco Asensio'nun şans bulmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

KANATLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesinin planlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Marco Asensio kararı! Forvet tercihi belli oldu

İsmail Kartal'ın ileri uçta ise Anderson Talisca'ya şans vermeyi düşündüğü aktarıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO #İSMAİL KARTAL #STURM GRAZ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ