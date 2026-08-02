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Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin hücum hattına yapılacak takviye konusunda Ismaila Sarr'a yoğunlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki yıldızın transferinde anlaşma sağladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 02.08.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 17:23
Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Forvet ve sol kanat bölgesine takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, Ismaila Sarr'a yöneldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Ismaila Sarr transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Ismaila Sarr transferinde Crystal Palace ile anlaşma sağlaya yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertlilerin, Senegalli hücum oyuncusu ile anlaşma sağladığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

SON PÜRÜZLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe'nin Crystal Palace ile son pürüzleri gidermek için görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

28 yaşındaki oyuncunun, Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Ismaila Sarr'ın güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

Ismaila Sarr, kanatların yanı sıra forvet arkası bölgesinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #TRANSFER #CRYSTAL PALACE