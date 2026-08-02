Fenerbahçe’de Ismaila Sarr için geri sayım! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Forvet ve sol kanat bölgesine takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, Ismaila Sarr'a yöneldiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Ismaila Sarr transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Ismaila Sarr transferinde Crystal Palace ile anlaşma sağlaya yakın olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Senegalli hücum oyuncusu ile anlaşma sağladığı vurgulandı. SON PÜRÜZLER GÖRÜŞÜLÜYOR Fenerbahçe'nin Crystal Palace ile son pürüzleri gidermek için görüştüğü belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun, Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Ismaila Sarr'ın güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ismaila Sarr, kanatların yanı sıra forvet arkası bölgesinde de forma giyebiliyor.