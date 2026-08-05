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Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı müsabakada Jayden Oosterwolde şoku yaşandı. Hollandalı futbolcu, gözyaşları eşliğinde kenara geldi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 21:50 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 21:53
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk etti.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gornik Zabrze karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde ile kurdu.

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Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında hücuma çıkan Jayden Oosterwolde yerde kaldı.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Jayden Oosterwolde yere düştükten sonra sol üst arka adalesini tutarak acı içerisinde bekledi.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Jayden Oosterwolde, oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Sedye ile kenara gelen Jayden Oosterwolde'ye taraftarlar alkışlayarak destek verdi.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta da süre aldı.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Hollandalı savunmacı, transfer döneminde özellikle Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #STURM GRAZ #JAYDEN OOSTERWOLDE