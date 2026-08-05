Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde şoku! Gözyaşlarını tutamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk etti. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gornik Zabrze karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sturm Graz karşısında kalede yine Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde ile kurdu. OOSTERWOLDE SAKATLANDI Karşılaşmanın 28. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında hücuma çıkan Jayden Oosterwolde yerde kaldı. Jayden Oosterwolde yere düştükten sonra sol üst arka adalesini tutarak acı içerisinde bekledi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Jayden Oosterwolde, oyuna devam edemedi. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Sedye ile kenara gelen Jayden Oosterwolde'ye taraftarlar alkışlayarak destek verdi. Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta da süre aldı. Hollandalı savunmacı, transfer döneminde özellikle Premier Lig kulüpleriyle anılmıştı.