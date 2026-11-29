Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erzurumspor FK maçında Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de forma şansı verdi. GOLLER ART ARDA Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında golleri peş peşe buldu. Sarı-lacivertliler; Oğuz Aydın ve Milan Skriniar'ın golleriyle bir anda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. KEREM KENARA GELDİ Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu oyuna ilk hamlesini Kerem Aktürkoğlu'nu kenara alarak yaptı. Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken tribünlerin bir bölümünden ıslık sesleri yükseldi. Öte yandan diğer taraftarlar ise alkışlayarak milli futbolcuya moral verdi. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Sarı-lacivertli takımda bu sezon 21 kez süre alan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ile 7 asist üretti.