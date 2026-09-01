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Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu. Kafa travması yaşayan milli yıldızın, derbide kadroda olup olmayacağı netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 17:29