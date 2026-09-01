Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu. Kafa travması yaşayan milli yıldızın, derbide kadroda olup olmayacağı netlik kazandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 17:29
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna çevrildi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

KAFA TRAVMASI YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında kafa travması yaşamıştı.

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Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Milli futbolcu daha sonra hastaneye götürülmüş ve kısa süre içerisinde tedavi edilmişti.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

İKİ MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'de kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu, iki maçta forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

DERBİ ÖNCESİ SICAK GELİŞME

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Milli futbolcunun, takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

7 MAÇTA OYNADI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 2 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ #KEREM AKTÜRKOĞLU