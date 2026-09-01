Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi gözler Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna çevrildi. KAFA TRAVMASI YAŞAMIŞTI Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçında kafa travması yaşamıştı. Milli futbolcu daha sonra hastaneye götürülmüş ve kısa süre içerisinde tedavi edilmişti. İKİ MAÇ KAÇIRDI Fenerbahçe'de kafa travması yaşayan Kerem Aktürkoğlu, iki maçta forma şansı bulamadı. Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. DERBİ ÖNCESİ SICAK GELİŞME A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı. Milli futbolcunun, takımla çalışmalara başladığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacağı vurgulandı. 7 MAÇTA OYNADI Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 2 asist üretti.