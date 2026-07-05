Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Resmi maçları erken başlayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, transferde de hareketli günler yaşıyor. 3 İSİM TRANSFER EDİLDİ Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken şu ana kadar 3 ismi kadrosuna kattı. Kanarya, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından Nathan Ake transferini de resmen açıkladı. MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN OYUNCULAR DA KATILDI Fenerbahçe, milli takımada oynayan futbolcuların kampa katıldığını ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'A Millî Takımımız ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularımız; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.' KRİZ SONA ERDİ Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de, defans futbolcusu Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı. AVUSTURYA'YA GİDİLECEK Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya gidecek. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi. VEDAT MURIQI GÖTÜRÜLMEYECEK Vedat Muriqi, Avusturya kampına götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan oyuncunun tedavisi İstanbul'da devam edecek. Mert Hakan Yandaş ise kafilede yer alacak.