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Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımda kriz çıkaran futbolcu ikna edildi. Tecrübeli isim, Avusturya'ya götürülecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 11:41
Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Resmi maçları erken başlayacak olan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım, transferde de hareketli günler yaşıyor.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

3 İSİM TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken şu ana kadar 3 ismi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Kanarya, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'un ardından Nathan Ake transferini de resmen açıkladı.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN OYUNCULAR DA KATILDI

Fenerbahçe, milli takımada oynayan futbolcuların kampa katıldığını ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "A Millî Takımımız ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncularımız; Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Mert Günok, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti."

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

KRİZ SONA ERDİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de, defans futbolcusu Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

AVUSTURYA'YA GİDİLECEK

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de kriz sona erdi! Yıldız futbolcu Avusturya’ya gidiyor...

VEDAT MURIQI GÖTÜRÜLMEYECEK

Vedat Muriqi, Avusturya kampına götürülmeyecek. Sakatlığı bulunan oyuncunun tedavisi İstanbul'da devam edecek. Mert Hakan Yandaş ise kafilede yer alacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #AVUSTURYA