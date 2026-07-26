Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Yabancı sayısı konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Gornik maçındaki performansıyla alkış alan Portekizli yıldızın Arabistan ekibi Al Shabab'tan teklif aldığı aktarıldı. Haberde Portekizli yıldızın satılması halinde U23 kontenjanından sağ bek transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Fenerbahçe formasını geçen sezon 41 maçta giyen Semedo, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İŞTE FENERBAHÇE'NİN YABANCI OYUNCULARI Vedat Muriqi Sidiki Chérif Mason Greenwood Dorgeles Nene Amara Diouf Anthony Musaba Talisca Marco Asensio Abdou Aziz Fall Fred Mattéo Guendouzi N'Golo Kanté Sofyan Amrabat Ognjen Mimović Nélson Semedo Archie Brown Omar Fayed Rodrigo Becão Diego Carlos Milan Škriniar Nathan Aké Jayden Oosterwolde Dominik Livaković Ederson Toplam yabancı sayısı: 24