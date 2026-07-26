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Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Yabancı oyuncu konusunda sorun yaşayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da vedaya onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 15:23
Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Yabancı sayısı konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan talipleri bulunan Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Gornik maçındaki performansıyla alkış alan Portekizli yıldızın Arabistan ekibi Al Shabab'tan teklif aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Haberde Portekizli yıldızın satılması halinde U23 kontenjanından sağ bek transferinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

32 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Fenerbahçe formasını geçen sezon 41 maçta giyen Semedo, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YABANCI OYUNCULARI

Vedat Muriqi

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Sidiki Chérif

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Mason Greenwood

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Dorgeles Nene

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Amara Diouf

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Anthony Musaba

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Talisca

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Marco Asensio

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Abdou Aziz Fall

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Fred

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Mattéo Guendouzi

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

N'Golo Kanté

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Sofyan Amrabat

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Ognjen Mimović

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Nélson Semedo

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Archie Brown

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Omar Fayed

Fenerbahçe’de krize çözüm! Kontenjan bu şekilde açılacak...

Rodrigo Becão