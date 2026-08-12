Trend
Galeri
Trend Spor
Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...
Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...
Fenerbahçe, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü pazarlıklardan sonuç aldı ve Napoli ile 6 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, çok kısa süre içinde imza atmak için İstanbul'da olacak.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 08:54