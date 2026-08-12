Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Fenerbahçe, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü pazarlıklardan sonuç aldı ve Napoli ile 6 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, çok kısa süre içinde imza atmak için İstanbul'da olacak.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:43 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 08:54
Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Daha önce golcüyle kişisel şartlarda anlaşan yönetim, 4 gündür aralıksız görüştüğü Napoli ile de sonunda el sıkıştı.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 6 milyon Euro net bonservis ödeyecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Anlaşmada yer alan bonuslarla toplam rakamın 8 milyon Euro'ya ulaşabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

İki senelik sözleşme imzalayacak olan tecrübeli yıldızın yıllık 10 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

SAĞLIK RAPORU SORUNSUZ GELDİ

İtalyan kulübüyle anlaşma sağlanmasının ardından oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle işi sıkı tutan Fenerbahçe, futbolcuyu hemen sağlık kontrolüne soktu.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Yapılan detaylı kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine transfer tamamlandı.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

Kanarya böylece hücum hattına dünya çapında golcülerinden birini dahil ederken tecrübeli santrforun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

ANTALYA'DA STRES ATTI

Tatil için Antalya'yı tercih eden ve sezonun yorgunluğunu Akdeniz'in İncisi'nde atan Lukaku, bu süre içinde çalışmayı bırakmadığını da sık sık paylaştığı videolarla gösterdi.

Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ BAŞARI!

Belçika Milli Takımı ile bu yaz başarılı bir performans sergileyen ve Dünya Kupası tarihinde dört farklı maçta oyuna sonradan dahil olup gol atan ilk futbolcu olmayı başaran Romelu Lukaku, yeni sezonda artık Süper Lig'de mücadele edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSTANBUL #NAPOLİ #FENERBAHÇE