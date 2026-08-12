Fenerbahçe’de Lukaku transferinin detayları belli oldu! Sağlık raporu sorunsuz çıktı...

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ BAŞARI!

Belçika Milli Takımı ile bu yaz başarılı bir performans sergileyen ve Dünya Kupası tarihinde dört farklı maçta oyuna sonradan dahil olup gol atan ilk futbolcu olmayı başaran Romelu Lukaku, yeni sezonda artık Süper Lig'de mücadele edecek.