Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın görevden ayrılması sonrası takımın başında Dirk Kuyt yer alacak. Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmedi. GÜNDEM OLDU Mason Greenwood'un Göztepe maçı kadrosuna alınmaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İngiliz futbolcunun kadroda olmama sebebini Dirk Kuyt açıkladı. GREENWOOD GRİP OLDU Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un grip olduğunu dile getirdi. Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un oynamak istediğini ancak sağlık durumunu riske atmak istemediklerini belirtti. Dirk Kuyt açıklamasında, 'Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak' ifadelerini kullandı. 'AMACIMIZ LIVERPOOL MAÇINDA OYNATMAK' Dirk Kuyt şu şekilde sözlerini noktaladı: 'Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak.' Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 7 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.