Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

"AMACIMIZ LIVERPOOL MAÇINDA OYNATMAK"

Dirk Kuyt şu şekilde sözlerini noktaladı: "Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak."