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Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe – Göztepe maçının kadrosuna Mason Greenwood dahil edilmedi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt bunun sebebini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2026 18:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 18:39
Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın görevden ayrılması sonrası takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

GÜNDEM OLDU

Mason Greenwood'un Göztepe maçı kadrosuna alınmaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

İngiliz futbolcunun kadroda olmama sebebini Dirk Kuyt açıkladı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

GREENWOOD GRİP OLDU

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un grip olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Dirk Kuyt, Mason Greenwood'un oynamak istediğini ancak sağlık durumunu riske atmak istemediklerini belirtti.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Dirk Kuyt açıklamasında, "Mason maalesef oynayamayacak. Birkaç saat önce konuştuk, grip olduğu için oynayamayacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

"AMACIMIZ LIVERPOOL MAÇINDA OYNATMAK"

Dirk Kuyt şu şekilde sözlerini noktaladı: "Bu maç için çok heyecanlıydı. Fakat onun da sağlığına dikkat etmeliyiz. Risk almamalıyız. Tek amacımız onu iyileştirmek ve Liverpool maçında oynatmak."

Fenerbahçe’de Mason Greenwood kadroya alınmadı! Dirk Kuyt sebebini açıkladı

Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 7 gol ile 4 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #DİRK KUYT #GÖZTEPE #SÜPER LİG