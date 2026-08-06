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Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un performansı dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, müsabakaya damga vurdu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 17:07
Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Rövanş öncesi avantajı ele geçiren Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un performansı dikkat çekti.

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Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

İLK KEZ 11'DE SÜRE ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood'a ilk kez 11'de forma şansı verdi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, Sturm Graz maçında sergilediği futbolla beğeni topladı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz karşısında attı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

YÜZDE 95 PAS İSABETİ

TRT Spor'un haberine göre; Mason Greenwood, Sturm Graz karşısında 43 pasta 41 isabet buldu ve yüzde 95'lik oran yakaladı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

24 yaşındaki kanat oyuncusunun, 4 uzun pas denemesinin tamamında başarılı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Mason Greenwood'un Fenerbahçe'de gün geçtikçe fiziksel gücünü artırdığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

RÖVANŞTA YİNE 11 BEKLENİYOR

Mason Greenwood'un Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçında yine 11'de forma giymesinin beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Öte yandan İngiliz yıldız, Sturm Graz müsabakasında 69 dakika sahada kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MASON GREENWOOD #STURM GRAZ #FENERBAHÇE #TRANSFER #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #İSMAİL KARTAL