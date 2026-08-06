Fenerbahçe’de Mason Greenwood parladı! Performansıyla dikkat çekti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi karşısında sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Rövanş öncesi avantajı ele geçiren Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un performansı dikkat çekti. İLK KEZ 11'DE SÜRE ALDI Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mason Greenwood'a ilk kez 11'de forma şansı verdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, Sturm Graz maçında sergilediği futbolla beğeni topladı. Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Sturm Graz karşısında attı. YÜZDE 95 PAS İSABETİ TRT Spor'un haberine göre; Mason Greenwood, Sturm Graz karşısında 43 pasta 41 isabet buldu ve yüzde 95'lik oran yakaladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, 4 uzun pas denemesinin tamamında başarılı olduğu belirtildi. Mason Greenwood'un Fenerbahçe'de gün geçtikçe fiziksel gücünü artırdığı vurgulandı. RÖVANŞTA YİNE 11 BEKLENİYOR Mason Greenwood'un Sturm Graz ile oynanacak rövanş maçında yine 11'de forma giymesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan İngiliz yıldız, Sturm Graz müsabakasında 69 dakika sahada kaldı.