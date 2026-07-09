Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Fenerbahçe'nin anlaşma aşamasına geldiği Mason Greenwood transferinde sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandı. Atletico Madrid'in İngiliz yıldızın transferinde devreye girdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 09.07.2026 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 20:41
Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçmişti.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Sarı-lacivertlilerin, anlaşma aşamasına geldiği transferde Atletico Madrid'in gaza bastığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

ATLETICO TEKLİF YAPTI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid'in Mason Greenwood transferinde devreye girdiği aktarıldı.

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Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Atletico Madrid'in Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Öte yandan Marsilya'ya sunulan teklifte 5 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

GREENWOOD'A SÖZLEŞME SUNULDU

Atletico Madrid'in Mason Greenwood'a 5-6 milyon euro bandında net maaş önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Atletico Madrid'in aynı zamanda imaj haklarından pay içeren 5 yıllık bir kontrat teklifi sunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

İKNA PLANI

Atletico Madrid'in Mason Greenwood'a Antoine Griezmann'ın boşluğunu doldurabileceğini ve yeniden İngiltere'ye dönüşünde bu transferin katkı sağlayabileceğini belirttiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

Mason Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

24 yaşındaki Mason Greenwood'un bu fikrini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla paylaştığı vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #ATLETİCO MADRİD #MARSİLYA