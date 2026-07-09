Fenerbahçe’de Mason Greenwood şoku! Atletico Madrid devreye girdi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçmişti. Sarı-lacivertlilerin, anlaşma aşamasına geldiği transferde Atletico Madrid'in gaza bastığı aktarıldı. ATLETICO TEKLİF YAPTI Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid'in Mason Greenwood transferinde devreye girdiği aktarıldı. Atletico Madrid'in Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi. Öte yandan Marsilya'ya sunulan teklifte 5 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı vurgulandı. GREENWOOD'A SÖZLEŞME SUNULDU Atletico Madrid'in Mason Greenwood'a 5-6 milyon euro bandında net maaş önerdiği belirtildi. Atletico Madrid'in aynı zamanda imaj haklarından pay içeren 5 yıllık bir kontrat teklifi sunduğu vurgulandı. İKNA PLANI Atletico Madrid'in Mason Greenwood'a Antoine Griezmann'ın boşluğunu doldurabileceğini ve yeniden İngiltere'ye dönüşünde bu transferin katkı sağlayabileceğini belirttiği kaydedildi. Mason Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. 24 yaşındaki Mason Greenwood'un bu fikrini Marsilya'daki takım arkadaşlarıyla paylaştığı vurgulandı.