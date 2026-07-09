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Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı. SABAH SPOR, Mason Greenwood'un transfer sürecinde yaşananlara ulaştı.

MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 08.07.2026 23:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:03
Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Fenerbahçe, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Aylardır devam eden operasyonda bizzat devreye giren Başkan Aziz Yıldırım, pazarlıklarda Marsilya ile sonunda anlaşmayı sağladı ve müthiş bir operasyona imza attı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Fransız ekibi, 50 milyon Euro'luk bonservis bedelinin tamamını peşin olarak talep ederken, sarı-lacivertliler ise bu bedeli 5 yıla yayılmış şekilde, 10 milyon Euro'luk taksitlerle ödemeyi planlıyordu.

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Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Son yapılan görüşmede 40 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı bonuslar üzerinden Marsilya ile ortak noktada buluşuldu.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Ayrıca Greenwood'un transferinden elde edilecek gelirin yüzde 40'ı da Ligue 1 ekibine ödenecek.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

4 YILLIK İMZA ATACAK

Oyuncuyla yıllık 8 milyon Euro'dan 4 sezonluk sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Ayrıca toplam 3 milyon Euro bonuslar olacak.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

BABASI BAŞROL OYNADI

İngiliz kanat oyuncusunun, tavrını Fenerbahçe tarafından koyması transferi kolaylaştırırken, menajerliğini yapan babası Andrew Greenwood'un da Roma'nın teklifini az bularak Marsilya cephesine Türkiye'ye gitmek istedikleri yönünde baskı yaptı ve net konuştu: ''Bizim tercihimiz Türkiye'' dedi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

ÖZEL JETLE GELECEK

Transfer biterken Fenerbahçe camiasında büyük sevinç yaşandı. Oyuncu 24 saat içerisinde özel jetle İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

5 MADDEDE GREENWOOD

1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, gösterdiği performansla sivrilerek 2019 yılında A takıma yükseldi.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan İngiliz yıldız, 26 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

Hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu. Ana mevkisi sağ kanat ancak sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Sürati, top kontrolü ve iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilmesiyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

2023'te Getafe'ye kiralık olarak giden başarılı futbolcu, 2024 yazında ise 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya imza attı.

Fenerbahçe’de Mason Greenwood transferinin perde arkası! Babası başrol oynadı

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 17 defa forma giyen Greenwood, A takımda ise 1 kez görev yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD