Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk oldu. Kocaeli'de oynanan maçta Fenerbahçe, Milan Skriniar ile üstünlüğü yakaladı. Kocaelispor çok süre geçmeden Berkan Kutlu'nun penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. MAGLICA SERBEST VURUŞTAN ATTI Kocaelispor'da Matej Maglica fileleri serbest vuruştan havalandırdı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. BELÖZOĞLU HAMLE YAPTI Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yenilen goller sonrası oyuna hamlede bulundu. Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Matteou Guendouzi, 78. dakikada kenara geldi. Matteo Guendouzi'nin yerine oyuna N'Golo Kante dahil oldu. GUENDOUZI SİNİRLİ GÖZLEMLENDİ Fenerbahçe'de oyundan alınan Matteo Guendouzi'nin sinirli bir şekilde kenara geldiği gözlemlendi. Fransız oyuncu yedek kulübesinde yerine oturmadan önce tekme attı. Öte yandan Fenerbahçe, Mason Greenwood'un uzatmalarda attığı golle maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.