Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde Avrupa'da ses getiren hamlelerde bulundu. Sarı-lacivertliler; Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi ile kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe'de takımdaki oyuncuların geleceği ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı ifade edildi. MERT MÜLDÜR'E TALİP VAR Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'e Avrupa'dan talip çıktığı belirtildi. Serie A devi Roma'nın Fenerbahçe'den Mert Müldür ile ilgilendiği kaydedildi. Zeki Çelik ile yollarını ayıran Roma'nın Mert Müldür'ü transfer listesine eklediği vurgulandı. İTALYA TECRÜBESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Mert Müldür'ün daha önce İtalya'da forma giydiği haberin ayrıntılarında yer aldı. 27 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA ÇIKTI Mert Müldür, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı formasıyla 3 maçta şans buldu. Rapid Wien'de yetişen Mert Müldür daha sonra Sassuolo forması giymişti.