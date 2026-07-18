Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mert Müldür'e sürpriz bir talip çıktığı aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.07.2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 20:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde Avrupa'da ses getiren hamlelerde bulundu.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Sarı-lacivertliler; Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi ile kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de takımdaki oyuncuların geleceği ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

MERT MÜLDÜR'E TALİP VAR

Tuttomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'e Avrupa'dan talip çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Serie A devi Roma'nın Fenerbahçe'den Mert Müldür ile ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Zeki Çelik ile yollarını ayıran Roma'nın Mert Müldür'ü transfer listesine eklediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

İTALYA TECRÜBESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mert Müldür'ün daha önce İtalya'da forma giydiği haberin ayrıntılarında yer aldı.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

27 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA ÇIKTI

Mert Müldür, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı formasıyla 3 maçta şans buldu.

Fenerbahçe’de Mert Müldür’e dev talip! Sürpriz iddia

Rapid Wien'de yetişen Mert Müldür daha sonra Sassuolo forması giymişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #MERT MÜLDÜR #TRANSFER