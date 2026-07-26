Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo'nun ayrılığı halinde alternatifini belirlediği kaydedildi. AL SHABAB PEŞİNDE Bosna Hersek basınından Sport sport'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Fenerbahçe'den Nelson Semedo ile ilgilendiği belirtildi. Al Shabab'ın Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo için gelen bu teklifi kabul etmesinin beklendiği ifade edildi. AMAR DEDIC RADARDA Fenerbahçe'nin Nelson Semedo'nun alternatifi olarak Amar Dedic'i belirlediği kaydedildi. Nelson Semedo'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin Amar Dedic için Benfica'ya teklif yapmasının beklendiği aktarıldı. 23 yaşındaki sağ bek için Benfica'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif beklediği belirtildi. 6 GOLE ETKİ ETTİ Amar Dedic, geride kalan sezonda Benfica'da 43 maça çıktı ve 1 gol ile 5 asist üretti. 23 yaşındaki sağ bekin, Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Amar Dedic'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.