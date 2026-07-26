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Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Fenerbahçe'de Portekizli sağ bek Nelson Semedo'ya teklif geldiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo'nun alternatifini bulduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 26.07.2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 20:27
Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo'nun ayrılığı halinde alternatifini belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

AL SHABAB PEŞİNDE

Bosna Hersek basınından Sport sport'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Fenerbahçe'den Nelson Semedo ile ilgilendiği belirtildi.

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Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Al Shabab'ın Nelson Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo için gelen bu teklifi kabul etmesinin beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

AMAR DEDIC RADARDA

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo'nun alternatifi olarak Amar Dedic'i belirlediği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Nelson Semedo'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin Amar Dedic için Benfica'ya teklif yapmasının beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

23 yaşındaki sağ bek için Benfica'nın 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif beklediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

6 GOLE ETKİ ETTİ

Amar Dedic, geride kalan sezonda Benfica'da 43 maça çıktı ve 1 gol ile 5 asist üretti.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

23 yaşındaki sağ bekin, Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun alternatifi bulundu! Transfer rotası Portekiz

Amar Dedic'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #NELSON SEMEDO #İSMAİL KARTAL #TRANSFER