Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi maaş bütçesiyle ilgili önemli bir adım daha atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek. MAAŞI YÜKSEK BULUNUYOR Yönetim, takım içerisindeki maaş dengesini yeniden oluşturmayı hedeflerken yıllık 11 milyon Euro net kazanan Fransız yıldızın ücretini yüksek buluyor. Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek. Taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor. YOLLARI AYIRMA SEÇENEĞİ Fenerbahçe'nin maaş indirimi konusunda olumlu bir sonuç alamaması halinde, Kante ile yollarını ayırma seçeneğini değerlendireceği öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi. Ancak 14 milyon 400 bin Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK N'Golo Kante ile Fenerbahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek. Kante'nin kariyerinde Dünya Kupası da dahil 11 kupa bulunuyor. N'Golo Kante, Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.