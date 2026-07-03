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Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'ndan sonra N'Golo Kante ile görüşecek.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 02.07.2026 22:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:03
Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi maaş bütçesiyle ilgili önemli bir adım daha atılacak.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

MAAŞI YÜKSEK BULUNUYOR

Yönetim, takım içerisindeki maaş dengesini yeniden oluşturmayı hedeflerken yıllık 11 milyon Euro net kazanan Fransız yıldızın ücretini yüksek buluyor.

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Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Bu nedenle 35 yaşındaki Kante'den maaşında indirime gitmesi talep edilecek.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Taraflar arasında yapılacak görüşmenin, deneyimli orta saha oyuncusunun geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

YOLLARI AYIRMA SEÇENEĞİ

Fenerbahçe'nin maaş indirimi konusunda olumlu bir sonuç alamaması halinde, Kante ile yollarını ayırma seçeneğini değerlendireceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan transfer edilen oyuncuya bonservis bedeli ödenmedi.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Ancak 14 milyon 400 bin Euro imza parası alan Fransız futbolcunun ayrıca forma satışından da payı bulunuyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

N'Golo Kante ile Fenerbahçe arasındaki kontrat 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

Kante'nin kariyerinde Dünya Kupası da dahil 11 kupa bulunuyor.

Fenerbahçe’de N’Golo Kante görüşme masasına! Ayrılık ihtimali

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de 18 maça çıktı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #DÜNYA KUPASI #KANTE