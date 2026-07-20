Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki milli futbolcunun talipleri arasına her gün bir yenisi ekleniyor. İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı gelecek sezon kadrosunda tutmak konusunda kararlı. BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PEŞİNDE Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor. Milli futbolcuya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor. TEKLİF BEKLENİYOR Hollanda'nın iki dev kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. 25 yaşındaki sağ kanat, sol kanat ve sağ bek bölgelerinde de oynayabiliyor. F.BAHÇE'NİN TALEBİ NETLEŞTİ Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın satışı ancak çift rakamlı bir bonservis teklifi olursa karşılık bulacak. Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın için 2024-2025 sezonunda Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Hollanda doğumlu Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıkmış ve 4 asist üretmişti.