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Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, yeni sezon öncesi çok sayıda kulübün radarına girdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:07