Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, yeni sezon öncesi çok sayıda kulübün radarına girdi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin kararı belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 19.07.2026 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 07:07
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

25 yaşındaki milli futbolcunun talipleri arasına her gün bir yenisi ekleniyor.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

İsmail Kartal, Oğuz Aydın'ı gelecek sezon kadrosunda tutmak konusunda kararlı.

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Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PEŞİNDE

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Milli futbolcuya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord'un da ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

TEKLİF BEKLENİYOR

Hollanda'nın iki dev kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

25 yaşındaki sağ kanat, sol kanat ve sağ bek bölgelerinde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

F.BAHÇE'NİN TALEBİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın satışı ancak çift rakamlı bir bonservis teklifi olursa karşılık bulacak.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın için 2024-2025 sezonunda Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a 4 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Hollanda doğumlu Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıkmış ve 4 asist üretmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #OĞUZ AYDIN #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR