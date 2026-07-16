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Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Mason Greenwood transferini bitiren Fenerbahçe'de gözler yeni golcüye çevrildi. Ollie Watkins transferi için gözden çıkarılan rakamlar netlik kazandı.

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Giriş Tarihi: 15.07.2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 07:19
Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle Avrupa'da büyük ses getirdi.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertlilerde kurmaylar, Ollie Watkins transferinde gaza bastı.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Mason Greenwood için Manchester'a giden Fenerbahçe kurmaylarının, aynı gün Londra'ya geçtiği ve Ollie Watkins için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

ASTON VILLA'NIN CEVABI

Aston Villa'nın Ollie Watkins'i takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

İngiliz ekibinin, bu nedenle transferde oldukça katı bir tutum sergilediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Aston Villa'nın Ollie Watkins'te kapıyı 40 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

F.BAHÇE'YE GELMEYE HAZIR

30 yaşındaki Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve imzaya hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlanması durumunda Ollie Watkins'e yapacağı teklif belli oldu.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertliler, Ollie Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Ollie Watkins, geride kalan sezonda Aston Villa'da 55 maça çıktı ve 21 gol ile 4 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MASON GREENWOOD #FENERBAHÇE #TRANSFER