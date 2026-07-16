Fenerbahçe’de Ollie Watkins zirvesi! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle Avrupa'da büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerde kurmaylar, Ollie Watkins transferinde gaza bastı. Mason Greenwood için Manchester'a giden Fenerbahçe kurmaylarının, aynı gün Londra'ya geçtiği ve Ollie Watkins için görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. ASTON VILLA'NIN CEVABI Aston Villa'nın Ollie Watkins'i takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü öğrenildi. İngiliz ekibinin, bu nedenle transferde oldukça katı bir tutum sergilediği belirtildi. Aston Villa'nın Ollie Watkins'te kapıyı 40 milyon eurodan açtığı öğrenildi. F.BAHÇE'YE GELMEYE HAZIR 30 yaşındaki Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve imzaya hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin anlaşma sağlanması durumunda Ollie Watkins'e yapacağı teklif belli oldu. Sarı-lacivertliler, Ollie Watkins'e 3 yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor. Ollie Watkins, geride kalan sezonda Aston Villa'da 55 maça çıktı ve 21 gol ile 4 asist üretti.