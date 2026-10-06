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Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin transferde orta saha bölgesi için 2 aday belirlediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 18:23
Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak transferler konusunda çalışmalara start verildi.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Sarı-lacivertlilerin, ilk olarak orta saha bölgesine hamle yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 2 adayın birden olduğu vurgulandı.

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Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

YASIN AYARI GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de orta saha transferinde ilk hedefin Yasin Ayari olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

22 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde temas kurmayı planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Fenerbahçe'nin Yasin Ayari transferinde Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek isteyeceği belirtildi.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Yasin Ayari, bu sezon Brighton'da 7 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

CARLOS ALCARAZ DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde diğer adayının Everton'dan Carlos Alcaraz olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Carlos Alcaraz'ın Yasin Ayari'nin alternatifi olarak belirlendiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

Fenerbahçe yönetiminin, orta saha transferini düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #TRANSFER #CARLOS ALCARAZ