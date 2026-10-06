Fenerbahçe’de orta saha hedefi! Transferde 2 aday var

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak transferler konusunda çalışmalara start verildi. Sarı-lacivertlilerin, ilk olarak orta saha bölgesine hamle yapmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde 2 adayın birden olduğu vurgulandı. YASIN AYARI GÜNDEMDE Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de orta saha transferinde ilk hedefin Yasin Ayari olduğu belirtildi. 22 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde temas kurmayı planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Yasin Ayari transferinde Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek isteyeceği belirtildi. Yasin Ayari, bu sezon Brighton'da 7 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. CARLOS ALCARAZ DA LİSTEDE Fenerbahçe'nin orta saha transferinde diğer adayının Everton'dan Carlos Alcaraz olduğu aktarıldı. Carlos Alcaraz'ın Yasin Ayari'nin alternatifi olarak belirlendiği vurgulandı. Fenerbahçe yönetiminin, orta saha transferini düşük bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.