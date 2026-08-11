Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde geri sayıma geçti. Napoli'nin yıldızının transferi konusunda Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı aktarıldı. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe için yarın detaylı sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. MALİYETİ BELLİ OLDU La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Belçikalı santrforun, Fenerbahçe'de yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı. Fenerbahçe ile Napoli arasında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ifade edildi. BONUS MADDESİ VAR Romelu Lukaku için Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşmada 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer aldığı vurgulandı. Belçikalı yıldızın sağlık kontrolü sonrası transferde son prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. 370 MİLYON EURO ÖDENDİ Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi. Romelu Lukaku'nun transferi için kariyeri boyunca toplam 369 milyon 920 bin Euro bonservis bedeli ödendi.