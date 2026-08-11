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Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun transferi konusunda Napoli ile anlaşma sağladı. Yıldız forvetin, sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu.

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Giriş Tarihi: 11.08.2026 20:12 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 20:13
Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde geri sayıma geçti.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Napoli'nin yıldızının transferi konusunda Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe için yarın detaylı sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

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Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

MALİYETİ BELLİ OLDU

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Belçikalı santrforun, Fenerbahçe'de yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Fenerbahçe ile Napoli arasında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

BONUS MADDESİ VAR

Romelu Lukaku için Fenerbahçe ile Napoli arasındaki anlaşmada 2 milyon Euro'luk bonus maddesi yer aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Belçikalı yıldızın sağlık kontrolü sonrası transferde son prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

370 MİLYON EURO ÖDENDİ

Lierse'de futbola başlayan Romelu Lukaku daha sonra Anderlecht, West Bromwich Albion, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'de forma giydi.

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Romelu Lukaku'nun transferi için kariyeri boyunca toplam 369 milyon 920 bin Euro bonservis bedeli ödendi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #NAPOLİ #ROMELU LUKAKU #TRANSFER