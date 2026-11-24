Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Romelu Lukaku'ya talip çıktığı aktarıldı. Belçikalı oyuncunun eski takımının transfer planı belli oldu. ANDERLECHT İDDİASI La Capitale'in haberine göre; Anderlecht'in Romelu Lukaku'yu yeniden transfer etmek istediği belirtildi. Belçika ekibinin, Romelu Lukaku'yu sezon sonunda takıma döndürmeyi planladığı ifade edildi. Anderlecht'in Belçikalı oyuncu için devre arasında bir girişimde bulunmayı planlamadığı vurgulandı. BEDELSİZ TRANSFER SEÇENĞİ Romelu Lukaku'nun maliyetinin Anderlecht tarafından yüksek bulunduğu, bu nedenle sezon sonunda bedelsiz transfer seçeneğine odaklanıldığı kaydedildi. Belçikalı santrfor, Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 17 müsabakada süre aldı. Romelu Lukaku bu süreçte 1 gol ile 3 asistlik performans sergiledi. SÖZLEŞMESİ BİTECEK 33 yaşındaki yıldızın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.