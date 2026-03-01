Fenerbahçe’de sakatlık kabusu devam ediyor! Nelson Semedo devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco hastalığı nedeniyle takımının başında yer alamadı. Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe'de Nelson Semedo maça ilk 11'de başladı. SEMEDO SAKATLANDI Fenerbahçe'de Nelson Semedo, 17'nci dakikada Samuel Ballet ile girdiği mücadele sonrası sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oyun durakladı. Nelson Semedo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Nelson Semedo kenara gelirken yürümekte zorlandığı gözlemlendi. MERT MÜLDÜR OYUNDA Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine Mert Müldür, 20'nci dakikada oyuna dahil oldu. Nelson Semedo, bu sezon Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. Portekizli sağ bek, sarı-lacivertli takımda 1 gol ve 2 asist üretti.