Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı sözler: "Eğer 25 bini geçerse..."

Fenerbahçe'de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı sözler: "Eğer 25 bini geçerse..."

Fenerbahçe'de bugün başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Projelerini anlatan adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongre üyelerinden oy bekleyecek. Günün sonunda Yıldırım ya da Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olacak. SABAH Spor'un usta kalemi Gürcan Bilgiç de bu kritik seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 06.06.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 07:10
Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurul heyecanı, dün itibarıyla Chobani Stadyumu'nda başladı.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, son kez üyelere seslendi. Bugün ise oy verme işlemi yapılacak.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üye oy kullanabilecek.

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Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, bugün gerçekleştirilecek seçim öncesinde bir değerlendirme yaptı.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

GÜRCAN BİLGİÇ: BIÇAK SIRTI BİR KONGRE OLACAK

Kadıköy'de 5 bin kongre üyesi sezon sonunda kendilerini kimin şampiyon yapacağını öğrenmek için tribünlere geldiler. Ama hangi tribünler; bölünmüş-ayrışmış… Maçlarda görmediğiniz agresiflikte ve istekte tezahürat da yaptılar.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"PARMAKLAR SALLANDI"

Camianın şikâyeti birleşmeden uzaklaşmakken, oradakiler ateşe odun atmanın peşine düştü. Bir ara localar kısmında hareketlenme oldu, itiş kakış geldi, parmaklar sallandı.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"TRANSFERLER ÜZERİNE SEÇİM PROPAGANDASI..."

Aziz Yıldırım'a '8 yıldır neredeydin' tezahüratı yapılırken, Safi için de 'Bu kadar reklam kafi, güle güle Hakan Safi" şarkısıyla karşılaştı. Bir taraf transferler üstüne seçim propagandasını yaptı, başarının doğru yapılanmayla olacağının altını çizdi.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"HER KONUYA DEĞİNDİ"

Hakan Safi, yarım saate yakın konuşmasın da hemen her konuya değindi. Amatör şubelerden, altyapıya planlarını anlattı, Suarez, Demiral ve Greenwood isimlerini tekrarladı.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

Maldini tribünde yanında oturdu. Özellikle finansal problemlerin, sorun olmayacağını, gerekli finansmanı sağlayacaklarını defalarca tekrarladı."

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

Aziz Yıldırım kısa konuştu. Fenerbahçeli kimliğini ön plana çıkardı. Zor günlerin birlikte aşılabileceğinden bahsetti.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"GÖZÜM KALE ARKASINDAYDI"

Ne transfer ne de tesislerle ilgili daha önce söylediklerini tekrarlamadı. Benim gözüm bunlar olurken kale arkası tribününde oturanlardaydı.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"BU İSİM HAKAN SAFİ DEĞİLDİ"

Çünkü o bölüm "Apolitik" ve sadece ortamı izlemeye gelenlerden oluşuyordu. Onların jestlerine dikkat ettim. Neleri alkışlayıp, gönüllerin den geçen başkan adayına ilgi gösterdiklerine baktım. Bu isim Hakan Safi değildi.

Fenerbahçe’de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç’ten çarpıcı sözler: Eğer 25 bini geçerse...

"EĞER SAYI 25 BİNİ GEÇERSE..."

Bıçak sırtı bir kongre olacak. 22-25 bin arası bir katılım bekleniyor. Eğer sayı 25 bini geçerse 'Dip dalga' demektir. Bu da Hakan Safi'yi şanslı hale getirir.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #GÜRCAN BİLGİÇ #FENERBAHÇE #SABAH SPOR #FENERBAHÇE KULÜBÜ