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Fenerbahçe'de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı sözler: "Eğer 25 bini geçerse..."
Fenerbahçe'de seçimi kim kazanacak? Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı sözler: "Eğer 25 bini geçerse..."
Fenerbahçe'de bugün başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Projelerini anlatan adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongre üyelerinden oy bekleyecek. Günün sonunda Yıldırım ya da Safi, Fenerbahçe'nin 35. başkanı olacak. SABAH Spor'un usta kalemi Gürcan Bilgiç de bu kritik seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 06.06.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 07:10