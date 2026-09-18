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Fenerbahçe'de şok sakatlık! "Yırtık espit edildi"

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertli takım, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 15:51
Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Zirvenin 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Kanarya'ya kritik Eyüpspor mücadelesi öncesi kötü haber geldi. Antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe’de şok sakatlık! Yırtık espit edildi

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Kanarya, 5. haftayı 7 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör