Fenerbahçe'de şok sakatlık! "Yırtık espit edildi"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zirvenin 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, mücadeleyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Kanarya'ya kritik Eyüpspor mücadelesi öncesi kötü haber geldi. Antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.' Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Kanarya, 5. haftayı 7 puanla 11. sırada tamamlamıştı.