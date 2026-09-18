Fenerbahçe'de şok sakatlık! "Yırtık espit edildi"

Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertli takım, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 15:51