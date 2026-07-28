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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal'ın isteği kurala takıldı...

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalmasını istediği yıldız futbolcu, 10+4 kuralı nedeniyle veda edecek. İşte haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:08
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu rövanş maçında yarın Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da kadro planlamaları devam ediyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

Kanarya'da şu anda transfer kadar kafa yorulan konulardan birisi de Süper Lig'de uygulanan 10+4 kuralı.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

FRED AYRILIYOR

Yeni sezon planlamasında yer alan bazı isimleri göndermek zorunda olan sarı lacivertlilerde özellikle Fred'in ismi ayrılık haberlerinin içinde yer alıyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

KADRODA İSTİYORDU

Teknik direktör İsmail Kartal ısrarla Brezilyalı yıldızı kadroda tutmak istediğini söylese de yönetim 10+4 kuralı nedeniyle büyük ihtimalle Fred'le yolları ayırmak zorunda kalacak.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

BREZİLYA'DAN TALİP VAR

Bir süredir tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği ifade edilen Atletico Mineiro'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

İSTANBUL'A GELDİLER

Takvim'de yer alan habere göre, Atletico Mineiro kulübünden bazı yetkililer Fred transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

Fenerbahçe yönetimiyle resmen masaya oturan Brezilya ekibinin nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

3 SENEDİR FENERBAHÇE'DE

Brezilyalı oyuncu, 2023 yılında Manchester United'tan ayrılarak 9,7 milyon Euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

45 MAÇTA OYNADI

Fred, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 45 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

PERFORMANSI

2,502 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 4 kez havalandırırken, 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

SÖZLEŞME DURUMU

33 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal’ın isteği kurala takıldı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Fred'in güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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