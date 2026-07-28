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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal'ın isteği kurala takıldı...
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor! İsmail Kartal'ın isteği kurala takıldı...
Son dakika transfer haberi: Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalmasını istediği yıldız futbolcu, 10+4 kuralı nedeniyle veda edecek. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 10:08