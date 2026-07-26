Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'de çok sayıda talibi bulunan tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındı. ARCHIE BROWN'DE İHTİMAL ARTIYOR Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor. DEVLER PEŞİNDE Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ın durumunu takip ediyor. Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi adım atması bekleniyor. Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye hazır. 20 MİLYON EURO TALEBİ Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.