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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Fenerbahçe'de transferlerin yanı sıra takımdaki isimlerin geleceği merak konusu… Sarı-lacivertli takımda tecrübeli futbolcunun transferi için 20 milyon Euro isteniyor.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.07.2026 22:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:03
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda mevcut kadroda yer alan isimlerin durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Fenerbahçe'de çok sayıda talibi bulunan tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındı.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

ARCHIE BROWN'DE İHTİMAL ARTIYOR

Fenerbahçe'de Archie Brown için ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

24 yaşındaki sol bek Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunuyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

DEVLER PEŞİNDE

Manchester United ve Chelsea, Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'ın durumunu takip ediyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Premier Lig devlerinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi adım atması bekleniyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Archie Brown ile ilgili gelecek teklifleri Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye hazır.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

20 MİLYON EURO TALEBİ

Fenerbahçe, Archie Brown'ın bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kararı! 20 milyon Euro talebi

Sarı-lacivertliler, transfer pazarlıklarında bu rakamın altına inmeyi planlamıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ARCHİE BROWN #TRANSFER