Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, transferlerin yanı sıra gidecek futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanındaki doluluğun yönetimin elini kolunu bağladığı vurgulandı. AYRILIK KARARI Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Nelson Semedo'nun yerine sağ bek bölgesine kontenjana uygun bir oyuncunun katılmasının hedeflendiği aktarıldı. SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Nelson Semedo, kısa süre önce Suudi Arabistan takımları ile anılmıştı. Nelson Semedo'nun Al Shabab'ın radarında olduğu ifade edilmişti. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Nelson Semedo, bu sezon İsmail Kartal tarafından düzenli olarak oynatıldı. Portekizli sağ bek, sarı-lacivertlilerin oynadığı 3 resmi maçta da süre aldı.