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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını sürdürürken kadrodaki isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızının kontenjan nedeniyle ayrılabileceği aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2026 17:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 17:27
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Sarı-lacivertlilerde, transferlerin yanı sıra gidecek futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanındaki doluluğun yönetimin elini kolunu bağladığı vurgulandı.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

AYRILIK KARARI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Nelson Semedo'nun yerine sağ bek bölgesine kontenjana uygun bir oyuncunun katılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Nelson Semedo, kısa süre önce Suudi Arabistan takımları ile anılmıştı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Nelson Semedo'nun Al Shabab'ın radarında olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Nelson Semedo, bu sezon İsmail Kartal tarafından düzenli olarak oynatıldı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık planı! Kontenjana takıldı

Portekizli sağ bek, sarı-lacivertlilerin oynadığı 3 resmi maçta da süre aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #NELSON SEMEDO #TRANSFER