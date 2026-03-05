Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya'ya bu yüzden gidememiş...

Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya'ya bu yüzden gidememiş...

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında hastalığı nedeniyle takımının yanında olamadı. İtalyan çalıştırıcının, Nottingham Forest maçında hastalık belirtileri gösterdiği ifade edilirken, Akdeniz ekibiyle oynanan mücadeleye neden çıkamadığı da belli oldu. İşte haberin detayları...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 05.03.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 09:19
Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

Sarı-lacivertlilerin gollerini sırasıyla; Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene ve Archie Brown kaydetti.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertli takım, grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

İKİ MAÇA DA ÇIKAMADI

Öte yandan geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

SAMSUN MAÇINDA DÖNÜYOR

Yönetici Ertan Torunoğulları, A Spor'da İtalyan hocanın pazar günü Samsun'a karşı görevine döneceğini açıkladı.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

MAÇTAN SONRA FENALAŞTI

Genç çalıştırıcının, N.Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

ANTALYA'YA GİTMEK İSTEDİ

Antalyaspor maçı öncesi ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

DOKTORLARDAN "DÜŞER BAYILIRSIN" CEVABI

Ancak doktorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek Tedesco'ya izin vermediği bildirildi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

ZATÜRRE OLDU

İstanbul'a gelince hastanede tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

2.5 gün boyunca hastanede kalan teknik direktör Domenico Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

Genç teknik direktörün, sarı-lacivertlilerin sağlık heyetine "Samsunspor maçında olmalıyım" dediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

FENERBAHÇE FİKSTÜR

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe, 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe’de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya’ya bu yüzden gidememiş...

Sarı-lacivertliler, 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.