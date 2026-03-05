Trend
Fenerbahçe'de Tedesco gerçeği sonunda ortaya çıktı! Antalya'ya bu yüzden gidememiş...
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında hastalığı nedeniyle takımının yanında olamadı. İtalyan çalıştırıcının, Nottingham Forest maçında hastalık belirtileri gösterdiği ifade edilirken, Akdeniz ekibiyle oynanan mücadeleye neden çıkamadığı da belli oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 09:19