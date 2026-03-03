Trend
Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu! Gaziantep FK kafilesinde yer alacak mı?
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçta viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle takımını yalnız bırakan Domenico Tedesco'nun son durumu belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, yarın Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantep FK maçının kafilesinde olacak mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.03.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 17:38