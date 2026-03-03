Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu! Gaziantep FK kafilesinde yer alacak mı?

Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu belli oldu! Gaziantep FK kafilesinde yer alacak mı?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçta viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle takımını yalnız bırakan Domenico Tedesco'nun son durumu belli oldu. İtalyan çalıştırıcı, yarın Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantep FK maçının kafilesinde olacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.03.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 17:38
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanacak dev karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Öte yandan hastalığı nedeniyle ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında kulübede olamayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun da durumu merak ediliyor.

KULÜP AÇIKLAMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

TEDAVİSİ EVDE SÜRÜYOR

A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer almadı. Haberde, Tedesco'nun tedavi sürecinin evinde devam ettiği aktarıldı.

KARAR YARIN VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerin yarın takım saat 11'de Gaziantep'e hareket edeceği, Tedesco'nun kendisini iyi hissederse kafileye dahil olacağı belirtildi.

TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK'yı ise mağlup etti.

KAZANIRSA ÇEYREK FİNALDE

Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, yarınki mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan 'en iyi üçüncüler' netlik kazanacak.

KANARYA'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Gaziantep FK deplasmanına sakatlıkları nedeniyle beş oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.