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Fenerbahçe'de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...
Fenerbahçe'de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...
Fenerbahçe Spor Kulübü, hafta sonunda yeni başkanını seçecek. Sarı-lacivertlilerde aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, sayılı günler kala transferde de vites yükseltti. İki ismin de aynı oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:00