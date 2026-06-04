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Fenerbahçe'de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Fenerbahçe Spor Kulübü, hafta sonunda yeni başkanını seçecek. Sarı-lacivertlilerde aday olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, sayılı günler kala transferde de vites yükseltti. İki ismin de aynı oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 11:00
Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, son günlere girilirken transferde vites yükseltti.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Fanatik'te yer alan habere göre, iki adayın da aynı yıldız isme teklif yaptığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

MASON GREENWOOD YARIŞI

Hem Yıldırım hem de Safi cephesinin, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'a talip olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Başkan adaylarının, 26 yaşındaki kanat forvetin temsilciliğini yapan babası Andrew Greenwood ile görüşme gerçekleştirip tekliflerini iletti.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

SEÇİM SONRASI GÖRÜŞME

Yeni başkanın belli olmasının ardından, İngiliz yıldız için kulübü Marsilya ile masaya oturulacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

ROMA DA PEŞİNDE

Öte yandan İtalyan devi Roma da Greenwood için Fransız ekibine 40 milyon Euro+bonuslar içeren bir paket teklif sundu.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Buna karşın mavi-beyazlı ekip satıştan elde edilecek bedelin yarısını, anlaşma gereği Greenwood'un bir önceki takımı Manchester United'a ödeyecek olması nedeniyle, bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Serie A temsilcisinin teknik patronu Gasperini'nin İngiliz yıldızın transferinde ısrarcı olması nedeniyle bir kez daha teklif yapılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

55 MİLYON EURO İSTENİYOR

Yapılan iddialara göre, Marsilya'nın Mason Greenwood için 55 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

26 yaşındaki yıldıza Tottenham'da talip olsa da oyuncunun saha dışında yaşadıkları nedeniyle çekimser kaldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

37 GOLLÜK KATKI

Bu sezon 45 karşılaşmaya çıkan Mason Greenwood, 26 gol 11 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe’de transfer düellosu! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi o isme teklif yaptı...

Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, Premier Lig deviyle de 129 maçta 35 gol atıp 12 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ