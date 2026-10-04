Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona kötü başlayan sarı-lacivertli takım, devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalara başladı. Kanarya'da takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'un kadroda düşünmediği iki yabancı futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre; bu iki simin Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic olduğu belirtildi. NENE SATILACAK! İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Nene'nin Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almadığı ifade edildi. Geçen sezon 13 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2026-27 sezonunda göze giremedi. Fenerbahçe yönetiminin, Nene'yi ara transfer döneminde iyi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı planladığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, Malili kanat oyuncusundan elde edilecek geliri yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor. MIMOVIC DE YOLCU Fenerbahçe'de Nene'nin yanı sıra Ognjen Mimovic için de ayrılık hazırlığı yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun devre arasında 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev alamadı. Kanarya'nın +4 yabancı kuralına uygun olan Nene ve Mimovic ile yollarını ayırarak kadrosunu yine genç oyuncularla güçlendirmeyi planladığı belirtildi.