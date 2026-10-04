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Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcunun bileti kesildi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 13:12
Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Sezona kötü başlayan sarı-lacivertli takım, devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Kanarya'da takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor.

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Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'un kadroda düşünmediği iki yabancı futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Milliyet'te yer alan habere göre; bu iki simin Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

NENE SATILACAK!

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Nene'nin Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Geçen sezon 13 gol ve 12 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2026-27 sezonunda göze giremedi.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Fenerbahçe yönetiminin, Nene'yi ara transfer döneminde iyi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmayı planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Sarı-lacivertliler, Malili kanat oyuncusundan elde edilecek geliri yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

MIMOVIC DE YOLCU

Fenerbahçe'de Nene'nin yanı sıra Ognjen Mimovic için de ayrılık hazırlığı yapılıyor.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun devre arasında 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev alamadı.

Fenerbahçe’de veda zamanı! 2 yolcu şimdiden belirlendi...

Kanarya'nın +4 yabancı kuralına uygun olan Nene ve Mimovic ile yollarını ayırarak kadrosunu yine genç oyuncularla güçlendirmeyi planladığı belirtildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE