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Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımın yıldızı Vedat Muriqi, karşılaşmada bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.09.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 18:23
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi." 11'i ile sahaya çıktı.

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Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

VEDAT MURİQİ FIRTINASI!

Eyüpspor ağlarına tam 4 gol gönderen Vedat Muriqi, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Öte yandan Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Kosovalı santrfor, sadece hazırlık maçında San Marino'ya karşı 1 Haziran 2021'de 4 gol atmıştı.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir maçın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım Fenerbahçe oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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