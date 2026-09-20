Fenerbahçe’de Vedat Muriqi fırtınası! Süper Lig kariyerinde bir ilk...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil üstlendi. Fenerbahçe, 'Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.' 11'i ile sahaya çıktı. VEDAT MURİQİ FIRTINASI! Eyüpspor ağlarına tam 4 gol gönderen Vedat Muriqi, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı. Öte yandan Vedat Muriqi, kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attı. Kosovalı santrfor, sadece hazırlık maçında San Marino'ya karşı 1 Haziran 2021'de 4 gol atmıştı. Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon bir maçın ilk yarısında 5 gol atan ilk takım Fenerbahçe oldu.