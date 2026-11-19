Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Vedat Muriqi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla yıldızlaşan Kosovalı oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçeli yıldızın peşindeki kulüp ortaya çıktı. İSPANYA KANCASI Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüne İspanya'dan talip çıktığı belirtildi. El Gol Dijital'in haberine göre; Valencia'nın Vedat Muriqi'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı kaydedildi. KİRALIK TRANSFER PLANI Umar Sadiq'in ayrılık ihtimalini değerlendiren Valencia'nın 32 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Valencia'nın bu transfer için şartlarını zorlayacağı ifade edildi. Vedat Muriqi'nin transferdeki tutumunun önemli olduğu belirtildi. 11 GOLE ETKİ ETTİ Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe'de 18 maçta oynadı ve 9 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. Vedat Muriqi'nin ayrılığının, sarı-lacivertlilerde yönetimin planlarını değiştirebileceği kaydedildi. Valencia'nın forvet transferi listesinde alternatifleri arasında Artem Dovbyk ile Richarlison'un da bulunduğu vurgulandı.