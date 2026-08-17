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Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, açılış haftasında hüsrana uğrarken hatalar zinciri dikkat çekti.

YUSUF TURHAN
Giriş Tarihi: 16.08.2026 23:50 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 07:02
Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

Fenerbahçe, Başkent'te oynadığı ligin ilk maçında beklenmediği bir yenilgi yaşadı. Bu kayıp sadece 'Oyuncular kötü oynadı' diye açıklamak eksik kalıyor. İşte yapılan 5 kritik hata…

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

1- ROTASYONUN DOZU KAÇTI

İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçı nedeniyle ciddi rotasyona gitti. Ancak sezonun ilk lig maçında, henüz takımın oyun ritmi oturmamışken bu kadar fazla değişiklik yapmak takımın organizasyonu bozdu. Fenerbahçe'nin baskı seviyesini aşağı çekti.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

2- KANATLAR GERİ GELEMEDİ

İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın tercihlerinin en önemli problemi, beklerin arkasındaki alanları yeterince savunamamalarıydı. Gençlerbirliği özellikle geçişlerde Fenerbahçe'nin beklerinin arkasına ve kanat merkez arasındaki boşluklara oynadı.

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Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

Rakibin iki golünde de Fenerbahçe savunmasının yerleşim ve reaksiyon problemi göze çarptı.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

3- TOPA SAHİP OLMAK YETER Mİ?

Fenerbahçe öne geçtikten sonra oyunu rakibin istediği tempoya bıraktı. Daha fazla topa sahip olmak (%71) tek başına yeterli değildi.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

Top kayıpları sonrası karşı pres ve takım savunması daha iyi kurulmalıydı.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

4- GOLDEN SONRA MÜDAHALE GECİKTİ

İkinci yarının başında Gençlerbirliği'nin oyunun momentumunu aldığı açıktı. Özellikle 2-1 geriye düşüldükten sonra yapılan değişiklikler yanlıştı.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

İlk kementtin Asensio'ya vurulması oyun aklını da rafa kaldırdı.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

5- PSİKOLOJİK ÖNEM KÜÇÜMSENDİ

En büyük teknik hata belki de burada: İsmail Kartal'ın, Lyon maçını düşünmesi anlaşılabilir, fakat Süper Lig'in ilk maçını kazanmanın psikolojik değerini yeterince hesaba katmamak yanlış. Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'nin morali yüksekti.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

Böyle bir ortamda Ankara'da mümkün olan en güçlü ve dengeli 11 ile başlayıp skoru aldıktan sonra oyuncu dinlendirmek daha mantıklı olabilirdi.

Fenerbahçe’deki Gençlerbirliği kabusunun 5 nedeni! Hatalar zinciri

İsmail Kartal ise önce rotasyon yaptı, sonra maçı çevirmek için as oyuncularına ihtiyaç duydu; sonuçta hem 3 puan gitti hem de beklediği dinlenme avantajının bir kısmı kayboldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE #GENÇLERBİRLİĞİ #İSMAİL KARTAL