Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, forvet transferinde çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler forvet transferinde Serhou Guirassy, Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. EN CİDDİ ADAY BELLİ OLDU Fenerbahçe'de forvet transferinde en ciddi aday belli oldu. Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde Jean Philippe Mateta'nın en ciddi aday olduğu vurgulandı. Fenerbahçe, 29 yaşındaki Jean Philippe Mateta'nın menajeriyle temasa geçti. DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA ÇIKTI Jean Philippe Mateta, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla 3 maça çıktı. 29 yaşındaki golcünün, Crystal Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Jean Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. 11 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI Crystal Palace, 2021-2022 sezonu devre arasında Jean Philippe Mateta için 11 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.