Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den 30 milyon Euro'luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro'luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de forvete bir yıldızın daha dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, forvet transferinde favori isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:00