Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den 30 milyon Euro'luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro'luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de forvete bir yıldızın daha dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde, forvet transferinde favori isim belli oldu.

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Giriş Tarihi: 12.07.2026 22:47 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 07:00
Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, forvet transferinde çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Sarı-lacivertliler forvet transferinde Serhou Guirassy, Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'u gündemine almıştı.

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Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

EN CİDDİ ADAY BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de forvet transferinde en ciddi aday belli oldu.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Sarı-lacivertlilerin golcü transferinde Jean Philippe Mateta'nın en ciddi aday olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Jean Philippe Mateta'nın menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA ÇIKTI

Jean Philippe Mateta, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla 3 maça çıktı.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

29 yaşındaki golcünün, Crystal Palace ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

Jean Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den 30 milyon Euro’luk golcü hamlesi! İşte favori isim

11 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Crystal Palace, 2021-2022 sezonu devre arasında Jean Philippe Mateta için 11 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #TRANSFER