Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, devre arası için iki oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:01