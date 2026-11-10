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Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, devre arası için iki oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:01
Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesi sonrası transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna en az iki oyuncuyu dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe'nin orta saha ve savunma kurgusuna dahil etmek istediği oyuncular netlik kazandı.

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Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

MASSIRE SYLLA GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise forması giyen Massire Sylla ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hasan Çetinkaya'nın Massire Sylla için olumlu referans verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe'nin stoper tandemine Oppong gibi artı 4 yabancı kontenjanına uyan bir ismi dahil etmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

ORTA SAHADA DANILO HEDEFİ

Fenerbahçe gözlemcilerinin, Bofafogo forması giyen Danilo ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe kurmaylarının bir rapor oluşturduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Sarı-lacivertli gözlemcilerin, Danilo'yu canlı olarak izlediği ifade edildi.

Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Danilo bu sezon Botafogo'da 39 maça çıktı ve 13 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE #TRANSFER