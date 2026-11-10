Fenerbahçe’den çifte transfer operasyonu! Emre Belözoğlu listeyi verdi

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesi sonrası transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna en az iki oyuncuyu dahil etmeyi hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin orta saha ve savunma kurgusuna dahil etmek istediği oyuncular netlik kazandı. MASSIRE SYLLA GÜNDEMDE Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise forması giyen Massire Sylla ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hasan Çetinkaya'nın Massire Sylla için olumlu referans verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin stoper tandemine Oppong gibi artı 4 yabancı kontenjanına uyan bir ismi dahil etmek istediği kaydedildi. ORTA SAHADA DANILO HEDEFİ Fenerbahçe gözlemcilerinin, Bofafogo forması giyen Danilo ile ilgilendiği aktarıldı. 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe kurmaylarının bir rapor oluşturduğu belirtildi. Sarı-lacivertli gözlemcilerin, Danilo'yu canlı olarak izlediği ifade edildi. Danilo bu sezon Botafogo'da 39 maça çıktı ve 13 gol ile 3 asistlik performans sergiledi.