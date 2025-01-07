Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig'in 2 yıldızını bitiriyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig'in 2 yıldızını bitiriyor...

Son dakika haberi: Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşıyor. Kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig'in iki yıldızı için de kesenin ağzını açtı. İşte Mourinho'nun da onay verdiği iki yıldız oyuncu...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:40
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig’in 2 yıldızını bitiriyor...

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gündem devre arasında kadroyu güçlendirmek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig’in 2 yıldızını bitiriyor...

Sarı-lacivertliler kısa süre içinde Talisca transferini resmileştirmeyi hedeflerken savunma hattına da takviye yapacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig’in 2 yıldızını bitiriyor...

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi yerli oyuncu havuzunu da kuvvetlendirmeyi istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig’in 2 yıldızını bitiriyor...

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI
Buna göre Fenerbahçe yönetimi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Berke Özer ve Ahmed Kutucu için harekete geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig’in 2 yıldızını bitiriyor...

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla iki milli futbolcu için Eyüpspor ile transfer pazarlıklarına başladı.

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