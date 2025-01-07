Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig'in 2 yıldızını bitiriyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yerli çalımı! Yönetim, Süper Lig'in 2 yıldızını bitiriyor...

Son dakika haberi: Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşıyor. Kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Süper Lig'in iki yıldızı için de kesenin ağzını açtı. İşte Mourinho'nun da onay verdiği iki yıldız oyuncu...