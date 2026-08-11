Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! "Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir"

4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe Kulübü gözaltı kararı sonrası resmi sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz." denildi.