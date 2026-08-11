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Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! "Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir"

4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe Kulübü gözaltı kararı sonrası resmi sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:08 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 13:25
Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyasında yeni bir sayfa açıldı. 2015 yılında Trabzon'da gerçekleşen saldırı, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında yeniden incelendi.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek, "Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

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Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon'da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Saldırının ardından, hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde, bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkânlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz.

Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir

Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE KULÜBÜ #FENERBAHÇE #AKIN GÜRLEK #TRABZON