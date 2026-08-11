Fenerbahçe’den gözaltı kararı sonrası açıklama! "Çok önemli bir aşamaya gelinmiştir"

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon'da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir.