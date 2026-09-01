Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, transferin son günlerinden vites artırdı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından ötürü kadrosunu iyi isimlerle güçlendirmek istiyor. Lig ve kupayla birlikte yoğun bir fikstüre girecek olan Kanarya, kadro rotasyonunu güçlü tutmayı hedefliyor. Yabancı transferinde gençlere yönelen İsmail Kartal liderliğindeki sarı-lacivertliler yerli oyuncu için büyük bir rüyası var. ROTA YENİDEN HAKAN Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın tecrübeli orta sahası Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde. ŞARTLAR ZORLANACAK Haberde, bu transferin çok zor gözükse sarı-lacivertlilerin Hakan için şartları ve şansını zorlamaya kararlı olduğu aktarıldı. UMUTLANDIRAN DETAY Fenerbahçe'yi umutlandıran konunun 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi olduğu gösterildi. SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YOK Taraflar arasında yeni kontrat için ilerleyen bir görüşme olmadığına yer verilirken, İtalyan devinin şu anda kadrosunda tam 8 tane merkez orta saha oyuncusu bulunduğu hatırlatıldı. Inter'in bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz kaybetmektense satmayı düşünebileceği ifade edildi. SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI Monza ve Cagliari maçlarında ilk 11'de görev yapan tecrübeli oyuncu her iki karşılaşmada da harika goller attı. INTER KARİYERİ 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Inter kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 214 maçta görev aldı. 15,456 dakika süre bulan yıldız futbolcu, tam 52 gol atarken, 39 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.