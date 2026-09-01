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Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde rotasını dünya yıldızına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu yeniden tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 01.09.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 11:07
Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Süper Lig'in 4.haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, transferin son günlerinden vites artırdı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından ötürü kadrosunu iyi isimlerle güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

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Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Yabancı transferinde gençlere yönelen İsmail Kartal liderliğindeki sarı-lacivertliler yerli oyuncu için büyük bir rüyası var.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

ROTA YENİDEN HAKAN

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın tecrübeli orta sahası Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

ŞARTLAR ZORLANACAK

Haberde, bu transferin çok zor gözükse sarı-lacivertlilerin Hakan için şartları ve şansını zorlamaya kararlı olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

UMUTLANDIRAN DETAY

Fenerbahçe'yi umutlandıran konunun 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi olduğu gösterildi.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ YOK

Taraflar arasında yeni kontrat için ilerleyen bir görüşme olmadığına yer verilirken, İtalyan devinin şu anda kadrosunda tam 8 tane merkez orta saha oyuncusu bulunduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

Inter'in bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz kaybetmektense satmayı düşünebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Monza ve Cagliari maçlarında ilk 11'de görev yapan tecrübeli oyuncu her iki karşılaşmada da harika goller attı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

INTER KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, Inter kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 214 maçta görev aldı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

15,456 dakika süre bulan yıldız futbolcu, tam 52 gol atarken, 39 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu Bombası! Transferde umutlandıran detay...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #ŞAMPİYONLAR LİGİ #SÜPER LİG