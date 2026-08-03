Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha kurgusuna takviyede bulunmayı hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızın transferinde gaza bastığı öne sürüldü. GÖRÜŞMELER BAŞLADI İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için görüşmelere başladı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor. 19 GOLE ETKİ ETTİ Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda Inter'de 30 maça çıktı ve 12 gol ile 7 asist üretti. DÜNYA KUPASI'NDA 2 MAÇ Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı formasıyla 2 kez şans buldu. 32 yaşındaki önlibero, merkez orta saha bölgesinde de forma giyebiliyor. Mannheim altyapısında yetişen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Karlsruhe, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan formaları giydi.