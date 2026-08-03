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Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 03.08.2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 18:43
Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Orta saha kurgusuna takviyede bulunmayı hedefleyen Fenerbahçe, rotasını Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızın transferinde gaza bastığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

19 GOLE ETKİ ETTİ

Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda Inter'de 30 maça çıktı ve 12 gol ile 7 asist üretti.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

DÜNYA KUPASI'NDA 2 MAÇ

Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı formasıyla 2 kez şans buldu.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

32 yaşındaki önlibero, merkez orta saha bölgesinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu operasyonu! Görüşmeler başladı

Mannheim altyapısında yetişen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Karlsruhe, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #INTER #FENERBAHÇE