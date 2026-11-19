Emre Belözoğlu ile birlikte yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin kanat transferi için listesine aldığı oyuncu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncu için sürpriz bir açıklama geldi. KVERNADZE LİSTEDE Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Frosinone forması giyen Giorgi Kvernadze ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki sol kanadın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. SERBEST KALMA MADDESİ VAR Giorgi Kvernadze ile Frosinone arasındaki anlaşmada sezon sonunda devreye girecek 4 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu vurgulandı. Frosinone'nin bu bedeli yükseltmek için Giorgi Kvernadze ile yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi. F.BAHÇE TEKLİF HAZIRLIĞINDA Fenerbahçe'nin Giorgi Kvernadze için Frosinone'ye teklif yapmayı planladığı belirtildi. Giorgi Kvernadze ile Roma ve Everton'ın da ilgilendiği ifade edildi. 'SATMAMIZA GEREK YOK' Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagni, Giorgi Kvernadze'nin durumuna dair şu açıklamayı yaptı: 'Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu.'