"SATMAMIZA GEREK YOK"

Frosinone Sportif Direktörü Renzo Castagni, Giorgi Kvernadze'nin durumuna dair şu açıklamayı yaptı: "Oyuncu satmamıza gerek yok. Ocak ayında istediklerini sorabilirler ancak durum değişmeyecek. Kvernadze'nin sözleşmesini yenilemek için çalışıyoruz. İşleri yoluna koyabileceğimizden eminim. İyi bir geleceği var, gelişmesi gerekiyor ama fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu."