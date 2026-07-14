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Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forvet transferinde rota Ollie Watkins'e çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki santrfora dev bir teklif yaptığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 17:07
Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forvet transferi için Ollie Watkins ısrarının sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Sarı-lacivertlilerin, Ollie Watkins transferinde gaza bastığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İngiliz santrforu takımında görmek istediği kaydedildi.

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Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

35 MİLYON EURO ÖNERİSİ

Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ollie Watkins için 35 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Aston Villa'nın Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul etmeye hazırlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

DEV MAAŞ TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Ollie Watkins'e astronomik bir maaş teklif ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

30 yaşındaki santrforun, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

DÜNYA KUPASI'NDA 1 MAÇA ÇIKTI

Ollie Watkins, İngiltere formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda 1 maçta şans buldu.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

30 yaşındaki golcünün, Aston Villa ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

34 MİLYON EURO ÖDENDİ

Exeter City'de profesyonel olan Ollie Watkins daha sonra Brentford'da oynadı.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Aston Villa, 2020-2021 sezonu başında Ollie Watkins transferi için 34 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

Ollie Watkins, İngiltere Milli Takımı'nda 23 müsabakada 7 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #TRANSFER