Fenerbahçe’den Ollie Watkins’e dev transfer teklifi! Kabul etti

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forvet transferi için Ollie Watkins ısrarının sürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Ollie Watkins transferinde gaza bastığı aktarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın İngiliz santrforu takımında görmek istediği kaydedildi. 35 MİLYON EURO ÖNERİSİ Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ollie Watkins için 35 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Aston Villa'nın Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul etmeye hazırlandığı vurgulandı. DEV MAAŞ TEKLİFİ Fenerbahçe'nin Ollie Watkins'e astronomik bir maaş teklif ettiği aktarıldı. 30 yaşındaki santrforun, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul ettiği kaydedildi. DÜNYA KUPASI'NDA 1 MAÇA ÇIKTI Ollie Watkins, İngiltere formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda 1 maçta şans buldu. 30 yaşındaki golcünün, Aston Villa ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 34 MİLYON EURO ÖDENDİ Exeter City'de profesyonel olan Ollie Watkins daha sonra Brentford'da oynadı. Aston Villa, 2020-2021 sezonu başında Ollie Watkins transferi için 34 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Ollie Watkins, İngiltere Milli Takımı'nda 23 müsabakada 7 gol sevinci yaşadı.