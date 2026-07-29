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Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao transferi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Portekizli yıldızın transferinde Mason Greenwood'da yürütülen süreci örnek alacak.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 28.07.2026 22:37 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:12
Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının en önemli gündem maddesi Rafael Leao

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Greenwood transferinde Fransız takımı Marsilya'yı 50 milyon Euro'dan 40 milyon Euro'ya ikna eden Fenerbahçe, aynı pazarlık stratejisini Milan karşısında da kullanacak.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Avrupa'dan hiçbir takım Milan'a resmi teklif sunmadı. Masadaki tek takım olmanın avantajını kullanacak olan Kanarya, bonservisi 40 milyon Euro'ya düştüğü an Leao'yu İstanbul'a getirecek.

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Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla Portekizli yıldızın transferini beklerken, yönetim bu operasyon için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, geçtiğimiz gün İtalya'ya giderek Milan Kulübü ile resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Mason Greenwood transferini başarıyla sonuçlandıran Kamer'in, Rafael Leao transferinde de aynı stratejiyi uygulayacağı bildirildi.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

PAZARLIKLAR 50 MİLYON EURO'DAN BAŞLADI

Milan Kulübü, tıpkı Marsilya'nın Greenwood transferindeki tutumunda olduğu gibi pazarlığa 50 milyon Euro'dan başladı.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Ancak Fenerbahçe yönetimi, Greenwood transferinde uyguladığı planın Leao için de başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Sarı-lacivertliler, Greenwood'u 40 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, benzer bir pazarlık sürecinin Milan ile de yaşanmasını bekliyor. İtalya basını dün yaptığı haberde transfer için tarafların sıkı bir pazarlık halinde olduğunu kaydetti..

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Çizme basınına göre Milan, Fenerbahçe'den 50 milyon Euro istiyor.. Fenerbahçe 40 milyın Euro ile bu işi bitirip parayı da 4 taksitte ödemeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

Portekizli futbolcu şu anda Milan'dan net 7 milyon Euro kazanıyor.

Fenerbahçe’den Rafael Leao’da Mason Greenwood planı! İşte hedeflenen ödeme şekli

24 SAAT İÇİNDE NETLEŞECEK

Fenerbahçe'nin burada oyuncuya verdiği rakam ise yıllık 10 milyon Euro ve 1 milyon da bonus.. Milan'ın Avusturya kampına katılması beklenen Leao için her şey 24 saat için netleşecek..

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #RAFAEL LEAO #MİLAN #MASON GREENWOOD #TRANSFER