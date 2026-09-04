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Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Fenerbahçe, transferin son gününde Süper Lig'de forma giyen tecrübeli futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki savunmacı için teklif yaptı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 12:48
Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Sarı-lacivertli takım, transferin son gününde sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Savunmasını güçlendirmek isteyen Kanarya, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ı gözüne kestirdi.

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Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli takım, tecrübeli futbolcu için Konyaspor'a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Haberde yapılan ilk teklifin 1.5 milyon euro seviyelerinde olduğu aktarıldı. Konyaspor'un bu teklifi reddettiği belirtilirken, sarı-lacivertli takımın yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Adil Demirbağ'ın Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Adil Demirbağ, bu sezon Konyaspor formasıyla 3 maça çıktı ve 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri ligin 2. hafta maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Elazığ DSİ Spor'da futbola başlayan Adil Demirbağ daha sonra Beşiktaş altyapısı, Sarıyer altyapısı, Bucaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör