Fenerbahçe’den son gün transferi! Tecrübeli futbolcu için görüşmeler hızlandı...

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım, transferin son gününde sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Savunmasını güçlendirmek isteyen Kanarya, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ı gözüne kestirdi. A Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli takım, tecrübeli futbolcu için Konyaspor'a resmi teklif yaptı. Haberde yapılan ilk teklifin 1.5 milyon euro seviyelerinde olduğu aktarıldı. Konyaspor'un bu teklifi reddettiği belirtilirken, sarı-lacivertli takımın yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Adil Demirbağ'ın Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği belirtildi. Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Adil Demirbağ, bu sezon Konyaspor formasıyla 3 maça çıktı ve 270 dakika süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri ligin 2. hafta maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Elazığ DSİ Spor'da futbola başlayan Adil Demirbağ daha sonra Beşiktaş altyapısı, Sarıyer altyapısı, Bucaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.