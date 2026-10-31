Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Fenerbahçe'den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku'nun geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertli yönetimin devre arasında Belçikalı golcüyle ilgili planı belli oldu. İşte haberin detayları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 10:44
Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. Hafta karşılaşmasında bu akşam sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan Kanarya, taraftarı önünde kazanarak 3 puanı cebe koymayı istiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası için kadro planlama ve transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

LUKAKU ETKİSİZ KALDI

Sezon başında büyük umutlarla Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaratan Belçikalı oyuncuyla ilgili yönetim kararını vermiş durumda.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

DEVREDE YOLLAR AYRILIYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Belçikalı deneyimli futbolcuyla devre arasında yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

GOLCÜ ARAYIŞI BAŞLADI

Devre arası transfer döneminde 33 yaşındaki santrforla vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, yerine oyuncu bakmaya da başladı.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

TALİPLERİ DE VAR

Belçikalıya ise MLS'ten talipler var. Romelu Lukaku'yu takibe alan ekipler New Yok City ile Atalanta United...

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

İki kulübün de tecrübeli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen iddialar arasında. Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise; Monaco da Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

ANDERLECHT'TEN GERİ ADIM

33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

13 MAÇTA OYNADI

Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 13 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

PERFORMANSI

420 dakika süre alan Lukaku, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı yaptı.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

SÖZLEŞME DURUMU

1,90 boyundaki tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ROMELU LUKAKU #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #TRANSFER HABERLERİ