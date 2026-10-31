Fenerbahçe’den sürpriz Lukaku kararı! Devre arası planı belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. Hafta karşılaşmasında bu akşam sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Son olarak derbide Galatasaray'a mağlup olan Kanarya, taraftarı önünde kazanarak 3 puanı cebe koymayı istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası için kadro planlama ve transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. LUKAKU ETKİSİZ KALDI Sezon başında büyük umutlarla Napoli'den transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Taraftarlarda ve camiada hayal kırıklığı yaratan Belçikalı oyuncuyla ilgili yönetim kararını vermiş durumda. DEVREDE YOLLAR AYRILIYOR Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Belçikalı deneyimli futbolcuyla devre arasında yollarını ayıracak. GOLCÜ ARAYIŞI BAŞLADI Devre arası transfer döneminde 33 yaşındaki santrforla vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, yerine oyuncu bakmaya da başladı. TALİPLERİ DE VAR Belçikalıya ise MLS'ten talipler var. Romelu Lukaku'yu takibe alan ekipler New Yok City ile Atalanta United... İki kulübün de tecrübeli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı gelen iddialar arasında. Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise; Monaco da Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor. ANDERLECHT'TEN GERİ ADIM 33 yaşındaki golcünün ismi geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anıldı ancak yüksek maaşı Belçika ekibine geri adım attırdı. 13 MAÇTA OYNADI Romelu Lukaku, sarı-lacivertli forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 13 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 420 dakika süre alan Lukaku, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı yaptı. SÖZLEŞME DURUMU 1,90 boyundaki tecrübeli golcünün, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Romelu Lukaku'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.