Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Fenerbahçe'den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Son dakika transfer haberleri: Yabancı kontenjanı nedeniyle +4 kuralına uygun isimleri radarına alan Fenerbahçe, yerli alternatifleri de değerlendiriyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:18
Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra adını yazdıran Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıla çıkan özlemi de bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Yönetim, 10+4 kuralını da göz önünde bulundurarak transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala son kozlarını oynuyor.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

CİHAN KAMER AÇIKLADI

Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, "Sadece yapabileceğimiz 23 yaş altı çalışmamız var. Transfer sezonu bu hafta bitiyor. 1-2 gün içinde genç 23 yaş altı oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil" ifadelerini kullanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Buna göre sarı-lacivertlilerin, U23 kontenjanını değerlendirmek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

OFANSİF ORTA SAHA ARAYIŞI

Fenerbahçe yönetimi, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, ofansif özellikleri ön plana çıkan genç bir yeteneği kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesinde Artur Avom, Breno Bidon, Andre ve Moriba gibi genç ve potansiyelli isimler bulunuyor.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

15 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Kanarya cephesi, orta saha takviyesi için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçeyi gözden çıkardı.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Genç futbolcu transferini gerçekleştirmesi halinde onu hem 10 numara hem de sol kanatta alternatif olarak değerlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

TEK HAMLEDE BİTİREBİLİR

Frankfurt'tan Can Uzun transferinin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe, iki farklı pozisyondaki rotasyonunu aynı oyuncuyla güçlendirmiş olacak.

Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Sezon formda giren 21 yaşındaki Can uzun, 2 maçta 2 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE