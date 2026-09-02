Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra adını yazdıran Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıla çıkan özlemi de bitirmek istiyor. Yönetim, 10+4 kuralını da göz önünde bulundurarak transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala son kozlarını oynuyor. CİHAN KAMER AÇIKLADI Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, 'Sadece yapabileceğimiz 23 yaş altı çalışmamız var. Transfer sezonu bu hafta bitiyor. 1-2 gün içinde genç 23 yaş altı oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil' ifadelerini kullanmıştı. Buna göre sarı-lacivertlilerin, U23 kontenjanını değerlendirmek ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. OFANSİF ORTA SAHA ARAYIŞI Fenerbahçe yönetimi, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen, ofansif özellikleri ön plana çıkan genç bir yeteneği kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin listesinde Artur Avom, Breno Bidon, Andre ve Moriba gibi genç ve potansiyelli isimler bulunuyor. 15 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI Kanarya cephesi, orta saha takviyesi için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bütçeyi gözden çıkardı. Genç futbolcu transferini gerçekleştirmesi halinde onu hem 10 numara hem de sol kanatta alternatif olarak değerlendirmeyi planlıyor. TEK HAMLEDE BİTİREBİLİR Frankfurt'tan Can Uzun transferinin gerçekleşmesi durumunda ise Fenerbahçe, iki farklı pozisyondaki rotasyonunu aynı oyuncuyla güçlendirmiş olacak. Sezon formda giren 21 yaşındaki Can uzun, 2 maçta 2 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.