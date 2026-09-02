Fenerbahçe’den U-23 ve yerli operasyonu! Son transfere dev bütçe ayrıldı...

CİHAN KAMER AÇIKLADI

Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, "Sadece yapabileceğimiz 23 yaş altı çalışmamız var. Transfer sezonu bu hafta bitiyor. 1-2 gün içinde genç 23 yaş altı oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Gerçekleşmemesi halinde hiç önemli değil" ifadelerini kullanmıştı.