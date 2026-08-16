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Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, U23 kontenjanı transferinde İtalya'da forma giyen genç oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 17:53
Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Fenerbahçe'de kurmaylar, transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarında rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yıldız futbolcu için harekete geçtiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

JONATHAN ROWE RADARDA

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Sarı-lacivertlilerde transfer listesinin ilk sırasında Jonathan Rowe'un olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

23 yaşındaki oyuncunun daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la da anıldığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

TEDESCO TUTMAK İSTİYOR

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'u takımda tutmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Bologna yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde Jonathan Rowe'u satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe transferinde Bologna ile temas kurduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

KİRALAMA PLANI

Sarı-lacivertlilerin, Jonathan Rowe transferi için Bologna'ya kiralama düşüncesini sorduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

23 yaşındaki futbolcunun, menajerlik şirketiyle de transfer için temasların başladığı ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #BOLOGNA #TRANSFER