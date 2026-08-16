Fenerbahçe’den U23 operasyonu! Transfer rotası İtalya

Fenerbahçe'de kurmaylar, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarında rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı yıldız futbolcu için harekete geçtiği ortaya çıktı. JONATHAN ROWE RADARDA Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerde transfer listesinin ilk sırasında Jonathan Rowe'un olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki oyuncunun daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la da anıldığı vurgulandı. TEDESCO TUTMAK İSTİYOR Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'u takımda tutmak istediği belirtildi. Bologna yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde Jonathan Rowe'u satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe transferinde Bologna ile temas kurduğu belirtildi. KİRALAMA PLANI Sarı-lacivertlilerin, Jonathan Rowe transferi için Bologna'ya kiralama düşüncesini sorduğu aktarıldı. 23 yaşındaki futbolcunun, menajerlik şirketiyle de transfer için temasların başladığı ifade edildi.