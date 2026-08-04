Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Fenerbahçe transfer çalışmalarında rotasını forvet bölgesine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen yıldız forvet Vangelis Pavlidis için harkeete geçti. Fenerbahçe, Yunan santrfor ile bir süredir ilgileniyordu. CİHAN KAMER, MADRİD'E GİTTİ Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer, transferi bir üst aşamaya taşımak için oyuncunun menajerlik şirketinin bulunduğu Madrid'e gitti. 27 yaşındaki Vangelis Pavlidis'i ikna etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile pazarlık masasına oturacak. 45 MİLYON EURO TALEBİ Portekiz ekibi Benfica'nın Vangelis Pavlidis için 45 milyon Euro bonservis beklentisi var. 27 yaşındaki golcü, bu sezon Benfica'da 2 maça çıktı ve 4 gol ile 1 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Vangelis Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Yunan golcünün güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bebides'te futbola başlayan Vangelis Pavlidis daha sonra Bochum, Borussia Dortmund II, Willem II ve AZ Alkmaar formaları giydi. Yunanistan Milli Takımı'nda 57 kez süre alan Vangelis Pavlidis, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.