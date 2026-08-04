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Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis transferinde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Yunan yıldızın menajeriyle Madrid'de bir araya gelecek.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 03.08.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 07:08
Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Fenerbahçe transfer çalışmalarında rotasını forvet bölgesine çevirdi.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen yıldız forvet Vangelis Pavlidis için harkeete geçti.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Fenerbahçe, Yunan santrfor ile bir süredir ilgileniyordu.

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Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

CİHAN KAMER, MADRİD'E GİTTİ

Fenerbahçe Yöneticisi Cihan Kamer, transferi bir üst aşamaya taşımak için oyuncunun menajerlik şirketinin bulunduğu Madrid'e gitti.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

27 yaşındaki Vangelis Pavlidis'i ikna etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, daha sonra Benfica ile pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

45 MİLYON EURO TALEBİ

Portekiz ekibi Benfica'nın Vangelis Pavlidis için 45 milyon Euro bonservis beklentisi var.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

27 yaşındaki golcü, bu sezon Benfica'da 2 maça çıktı ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Vangelis Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Yunan golcünün güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Bebides'te futbola başlayan Vangelis Pavlidis daha sonra Bochum, Borussia Dortmund II, Willem II ve AZ Alkmaar formaları giydi.

Fenerbahçe’den Vangelis Pavlidis operasyonu! Benfica’nın talebi belli oldu

Yunanistan Milli Takımı'nda 57 kez süre alan Vangelis Pavlidis, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BENFİCA #TRANSFER